Кузбасская филармония покажет музыкально-литературный спектакль по повести А.С. Пушкина

В филармонии Кузбасса проходит Всероссийский фестиваль "Русская классика на сцене".
Губернаторский симфонический оркестр представляет музыкально-литературную композицию по повести А.С. Пушкина "Метель". Фрагменты повести Александра Пушкина прозвучат в исполнении артистов литературного театра "Слово". Начало в Кемерове 24 мая в 19:00. Ограничение по возрасту 6+.
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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).
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