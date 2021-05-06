Кузбасская филармония покажет музыкально-литературный спектакль по повести А.С. Пушкина

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24 мая в Государственной филармонии Кузбасса Губернаторский симфонический оркестр представит музыкально-литературную композицию по повести А.С. Пушкина "Метель".

В филармонии Кузбасса проходит Всероссийский фестиваль "Русская классика на сцене".


Губернаторский симфонический оркестр представляет музыкально-литературную композицию по повести А.С. Пушкина "Метель". Фрагменты повести Александра Пушкина прозвучат в исполнении артистов литературного театра "Слово". Начало в Кемерове 24 мая в 19:00. Ограничение по возрасту 6+.


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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).

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