Кузбасская девочка-подросток "вырастила" огромную опухоль

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Медики в Кемеровской области прооперировали юную пациентку, которая полгода не решалась рассказать родителям об увеличении живота. Выяснилось, что у ребенка было 15-сантиметровое новообразование.

Скорая помощь привезла 15-летнюю пациентку прямо из кабинета педиатра в детское приемное отделение Кузбасской областной клинической больницы. Девочка жаловалась на боли в животе, и врач выяснил, что у подростка имеется опухоль в малом тазу. После необходимых обследований, которые помогли выяснить точное месторасположение новообразования, пациентка была отправлена на операцию. Над удалением 15-сантиметровой опухоли, которая почти полностью заменила внутренний орган, работали гинекологи, детские хирурги и онкологи. По первичному обследованию, опухоль оказалась доброкачественной, но орган пришлось удалить.

‒ Как выяснилось впоследствии, пациентка на протяжении полугода самостоятельно наблюдала ее (опухоли ‒ прим. ред.) рост. Живот болел и увеличивался, но сообщить об этом взрослым девочка не спешила, ‒ сообщают специалисты ОКБ на официальной странице медучреждения в Instagram.

Врачи призвали родителей к установлению доверительных отношений с детьми и отметили, что табуирование "половых тем" может воспрепятствовать своевременному оказанию профессиональной помощи.

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