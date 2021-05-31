Кузбасская чиновница ответит перед судом за допущение кражи опекуном у ребенка более 750 тыс. рублей

Надзорный орган выяснил, что чиновница, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело о халатности, в 2017 и 2018 годах игнорировала свои обязанности и не контролировала расход денег со счета девочки, которая находилась под опекой.

В это время житель Тайги, опекун потерпевшей, обманом похитил у ребенка 761 тыс. рублей.

— Мужчина вместе с племянницей снял с ее счета деньги, сказал ей, что положит их на другой счет, где будут начисляться проценты, и потом передаст все деньги девочке, — рассказали в областной прокуратуре.

Тем не менее средства он так и не вернул, что привело к нарушению прав опекаемой. Так, тайгинец был привлечен к уголовной ответственности по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), а бывший начальник отдела – за халатность по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Теперь дело чиновницы направлено в суд, а дело опекуна уже рассматривается судом.