Кузбасская чиновница ответит перед судом за допущение кражи опекуном у ребенка более 750 тыс. рублей

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Прокуратура в Кемеровской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-руководителя отдела по вопросам защиты семьи и детства Управления образования горадминистрации, допустившей кражу более 750 тыс. рублей у опекаемой девочки.

Надзорный орган выяснил, что чиновница, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело о халатности, в 2017 и 2018 годах игнорировала свои обязанности и не контролировала расход денег со счета девочки, которая находилась под опекой.


В это время житель Тайги, опекун потерпевшей, обманом похитил у ребенка 761 тыс. рублей.

— Мужчина вместе с племянницей снял с ее счета деньги, сказал ей, что положит их на другой счет, где будут начисляться проценты, и потом передаст все деньги девочке, — рассказали в областной прокуратуре.

Тем не менее средства он так и не вернул, что привело к нарушению прав опекаемой. Так, тайгинец был привлечен к уголовной ответственности по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), а бывший начальник отдела – за халатность по ч. 1 ст. 293 УК РФ.


Теперь дело чиновницы направлено в суд, а дело опекуна уже рассматривается судом.

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