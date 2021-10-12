Кузбасская больница задолжала по госконтрактам более 11 млн рублей

Как выяснилось, между медицинским учреждением в Юрге и частными предпринимателями были заключены госконтракты на поставку товаров. Несмотря на то, что услуги со стороны коммерческих предприятий были оказаны в полном объеме, оплата со стороны больницы не последовала. В результате в дело вмешалась прокуратура.

Оказалось, что у учреждения образовалась задолженность по госконтрактам на сумму более 11 миллионов рублей. Из-за этого главврач медицинской организации получил представление с требованием погасить долг, после чего деньги предпринимателям были выплачены, передает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.