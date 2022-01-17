Кузбасская биатлонистка победила на международных соревнованиях

Уроженка Гурьевска, мастер спорта России международного класса Евгения Буртасова получила золотую и две серебряные медали на пятом этапе Кубка IBU по биатлону, который проходил в Словакии.

— В субботу, 15 января, Евгения Буртасова победила в женской гонке преследования. Второе место заняла шведка Сара Андерссон, тройку призеров замкнула представительница Норвегии Йенни Энодд, — передает пресс служба администрации правительства Кузбасса.

В короткой программе Евгения стала второй, уступив золото немецкой сопернице.

Теперь знаменитую спортсменку ожидает чемпионат Европы в Германии уже в январе.