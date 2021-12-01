Кузбасская баня-корабль претендует на звание необычного арт-объекта России

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Уникальное сооружение жителя Кемеровской области может получить звание лучшего арт-объекта в России. Мужчина построил дом с сауной в виде корабля.

Уникальный арт-объект появился в кузбасском поселке Боровой благодаря трудолюбию жителя области. Создатель бани-корабля рассказал, что нестандартная идея посетила его во время ночного отдыха, после чего он решил воплотить творение из своего сновидения в реальной жизни.


Так, в строении мужчине удалось оборудовать комнату с сауной, бассейн, гостиную и спальню, а также детскую зону и оранжерею.


Сейчас сооружение является местной достопримечательностью. Баня-корабль также приняла участие в федеральном конкурсе, где поборется за звание самого необычного арт-объекта России. Победитель будет избран путем голосования.

Фото: art.tutu.ru

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