Кузбасская баня-корабль претендует на звание необычного арт-объекта России

Уникальный арт-объект появился в кузбасском поселке Боровой благодаря трудолюбию жителя области. Создатель бани-корабля рассказал, что нестандартная идея посетила его во время ночного отдыха, после чего он решил воплотить творение из своего сновидения в реальной жизни.

Так, в строении мужчине удалось оборудовать комнату с сауной, бассейн, гостиную и спальню, а также детскую зону и оранжерею.

Сейчас сооружение является местной достопримечательностью. Баня-корабль также приняла участие в федеральном конкурсе, где поборется за звание самого необычного арт-объекта России. Победитель будет избран путем голосования.