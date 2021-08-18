Кузбасс занял второе место в Сибири по миграционной убыли населения

Согласно данным Новосибирскстата, с января по май текущего года в Кемеровскую области прибыли 19 337 человек. За этот же период покинули регион 22 028 жителей. В результате за пять месяцев миграционная убыль составила 2 691 гражданин.

По этому показателю Кузбасс занял второе место среди регионов Сибирского Федерального округа (СФО). Первое место досталось Омской области, где отток населения составил 3 902 человека, замкнул тройку лидеров Алтайский край и миграционная убыль равная 2 621 человеку.