+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбасс занял второе место в Сибири по миграционной убыли населения

1
Фото:  

Аналитики привели данные о миграции жителей сибирских регионов за пять месяцев 2021 года. Кузбасс оказался среди лидеров по убыли населения.

Согласно данным Новосибирскстата, с января по май текущего года в Кемеровскую области прибыли 19 337 человек. За этот же период покинули регион 22 028 жителей. В результате за пять месяцев миграционная убыль составила 2 691 гражданин.


По этому показателю Кузбасс занял второе место среди регионов Сибирского Федерального округа (СФО). Первое место досталось Омской области, где отток населения составил 3 902 человека, замкнул тройку лидеров Алтайский край и миграционная убыль равная 2 621 человеку.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28187

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined