Кузбасс занял пятое место в Сибири по зарплатным ожиданиям соискателей

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Жители Кузбасса надеются получать зарплату, которая ниже средней по региону.

По данным портала HH.ru, зарплатные ожидания у жителей Кузбасса составили 40,4 тысяч рублей.


В рейтинге по регионам Сибири Кузбасс занял пятое место. Возглавил топ списка Красноряский край – 45,9 тысяч рублей, следом Новосибирск – 45,2 тысячи рублей. Завершил рейтинг Алтайский край – 35,3 тысяч рублей.


Стоит отметить тот факт, что по данным Кемеровостата, средняя зарплата за январь составила 49 871 рубль. Следует вывод, что ожидаемые зарплаты в Кузбассе оказались ниже среднестатистической.

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