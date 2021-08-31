Кузбасс занял первое место в Сибири по естественной убыли населения

Согласно обновленным данным Росстата, с января по июль 2021 года в Кузбассе родились 12 716 детей. Однако за этот же период в регионе умерли 25 452 человека. Таким образом, В Сибирском федеральном округе Кемеровская область оказалась лидером по естественной убыли населения с показателем в -12 736 граждан. Второе место занял Алтайский край, где за семь месяцев по естественным причинам население уменьшилось на 11 904 человека. Третьей оказалась Новосибирская область (-10 578).

За аналогичный период прошлого года естественная убыль населения Кузбасса составляла -9 355 человек. С января по июль 2020 года в регионе на свет появились 12 854 младенца, а 22 209 местных жителей скончались.

Напомним, по миграционной убыли населения Кузбасс занял в Сибири второе место.