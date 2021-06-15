Кузбасс занял лидирующую позицию по проведению тестов на коронавирус среди городов Сибири

Так, с начала лета по всему СФО общий процент ежесуточного охвата населения тестированием на коронавирус вырос на 22%, а лидером по количеству проводимых в аналогичный период времени тестов оказался Кузбасс. Следом за ним – Новосибирская и Томская области, на четвертом месте – Республика Тыва.

Также сообщается, что к текущему моменту первым компонентом были вакцинированы около 2 миллионов жителей Сибири. Оба компонента получили 1,6 миллиона человек. Отмечается и то, что субъекты СФО располагают достаточным запасом вакцины от коронавируса.

Помимо того, в сообщении также подчеркивается, что на территории регионов Сибири начали привлекать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Известно, что на понедельник, 14 июня, коечный фонд пополнился еще 12, 5 тысячами единиц.