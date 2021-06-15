Кузбасс занял лидирующую позицию по проведению тестов на коронавирус среди городов Сибири

0
Фото:  

Суточное количество тестирований на выявление заражения COVID-19 в СФО больше всего проводится на территории Кемеровской области. Об этом сообщается в аппарате полномочного представителя президента по округу.

Так, с начала лета по всему СФО общий процент ежесуточного охвата населения тестированием на коронавирус вырос на 22%, а лидером по количеству проводимых в аналогичный период времени тестов оказался Кузбасс. Следом за ним – Новосибирская и Томская области, на четвертом месте – Республика Тыва.


Также сообщается, что к текущему моменту первым компонентом были вакцинированы около 2 миллионов жителей Сибири. Оба компонента получили 1,6 миллиона человек. Отмечается и то, что субъекты СФО располагают достаточным запасом вакцины от коронавируса.


Помимо того, в сообщении также подчеркивается, что на территории регионов Сибири начали привлекать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Известно, что на понедельник, 14 июня, коечный фонд пополнился еще 12, 5 тысячами единиц.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26056

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined