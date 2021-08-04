Кузбасс занял лидирующую позицию по доле городского населения среди регионов СФО

Как выяснилось, заселенность Кузбасса находится на достаточно высоком уровне, что ставит его на 16 место по численности населения среди всех регионов России. По данным на 1 января 2021 года в Кемеровской области проживало 2 633 400 человек, что составляет 1,8 % от общего количества населения страны.

Если говорить о жителях именно городской местности, то в Кузбассе от общего количества живущих в регионе людей их на начало текущего года 86,1%, что ставит шахтерский край на седьмое место по указанному показателю в России и на первое среди регионов СФО. Отмечается также и то, что данные гласят, что количество горожан в Кемеровской области превышает среднее по стране на 11,4% (74,7%).

- По числу городов свыше 50 тыс. жителей Кузбасс занимает 6 место среди 85 регионов. В этих городах проживает две третьих населения области. Стоит добавить, что плотность населения нашего региона – 27,5 человека на квадратный километр, - добавили в Кемеровостате.

Также в публикации статистики отметили многонациональность Кузбасса, указав на то, что 10 лет назад шахтерский край занимал 13 место по количеству национальностей проживающих на территории региона. О том, как соответствующий показатель изменился за прошедшие годы, станет известно по итогам грядущей переписи, результаты которой будут опубликованы в 2022 году.