Кузбасс занял лидирующую позицию по доле городского населения среди регионов СФО

0
Фото:  

Специалисты Кемеровостата провели анализ населения шахтерского края и сравнили его с показателями других субъектов России.

Как выяснилось, заселенность Кузбасса находится на достаточно высоком уровне, что ставит его на 16 место по численности населения среди всех регионов России. По данным на 1 января 2021 года в Кемеровской области проживало 2 633 400 человек, что составляет 1,8 % от общего количества населения страны.


Если говорить о жителях именно городской местности, то в Кузбассе от общего количества живущих в регионе людей их на начало текущего года 86,1%, что ставит шахтерский край на седьмое место по указанному показателю в России и на первое среди регионов СФО. Отмечается также и то, что данные гласят, что количество горожан в Кемеровской области превышает среднее по стране на 11,4% (74,7%).

- По числу городов свыше 50 тыс. жителей Кузбасс занимает 6 место среди 85 регионов. В этих городах проживает две третьих населения области. Стоит добавить, что плотность населения нашего региона – 27,5 человека на квадратный километр, - добавили в Кемеровостате.

Также в публикации статистики отметили многонациональность Кузбасса, указав на то, что 10 лет назад шахтерский край занимал 13 место по количеству национальностей проживающих на территории региона. О том, как соответствующий показатель изменился за прошедшие годы, станет известно по итогам грядущей переписи, результаты которой будут опубликованы в 2022 году.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27734

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined