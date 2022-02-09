Кузбасс задолжал государству более 50 млрд рублей

Согласно данным на 1 января 2022 года, долг Кемеровской области перед государством за минувший год снизился на 13% и составил 53,6 млрд рублей. Что касается коммерческих задолженностей, то за обозначенный период они также сократились на 32% и составили 21,7 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

Из актуальных данных следует, что общий долг региональных властей снизился до 75,3 млрд рублей.

Однако названный показатель в ближайшее время может измениться, поскольку правительство приняло решение взять новый кредит на 5,6 млрд рублей, чтобы проложить дорожную инфраструктуру в центре города Кемерово.