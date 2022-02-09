+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбасс задолжал государству более 50 млрд рублей

0
Фото:  

Государственный долг кузбасских властей превысил 50 млрд рублей, также региональному правительству предстоит рассчитаться с представителями частного бизнеса.

Согласно данным на 1 января 2022 года, долг Кемеровской области перед государством за минувший год снизился на 13% и составил 53,6 млрд рублей. Что касается коммерческих задолженностей, то за обозначенный период они также сократились на 32% и составили 21,7 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.


Из актуальных данных следует, что общий долг региональных властей снизился до 75,3 млрд рублей.


Однако названный показатель в ближайшее время может измениться, поскольку правительство приняло решение взять новый кредит на 5,6 млрд рублей, чтобы проложить дорожную инфраструктуру в центре города Кемерово.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33474

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined