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Кузбасс вышел в лидеры среди регионов СФО по средней зарплате

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Статистики внесли Кемеровскую область в первую тройку среди регионов Сибирского федерального округа по уровню средней заработной пласты.

По актуальным данным Новосибирскстата, кузбассовцы в январе-феврале текущего года получили в среднем 51 297 рублей. Это позволило специалистам поставить Кемеровскую область на третью строчку в топ-10 регионов СФО по данному показателю.


Лидером рейтинга стал Красноярский край с уровнем средней зарплаты в 61 291 рубль, "серебро" досталось Иркутской области, жители которой получили 54 765 рублей. Замыкает топ Алтайский край – в данном регионе среднестатистическая заработная плата составила 32 366 рублей.


Ранее Кузбасс вошел в топ-20 регионов России с самым высоким приростом зарплат.

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