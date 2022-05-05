Кузбасс вышел в лидеры среди регионов СФО по средней зарплате

По актуальным данным Новосибирскстата, кузбассовцы в январе-феврале текущего года получили в среднем 51 297 рублей. Это позволило специалистам поставить Кемеровскую область на третью строчку в топ-10 регионов СФО по данному показателю.

Лидером рейтинга стал Красноярский край с уровнем средней зарплаты в 61 291 рубль, "серебро" досталось Иркутской области, жители которой получили 54 765 рублей. Замыкает топ Алтайский край – в данном регионе среднестатистическая заработная плата составила 32 366 рублей.

Ранее Кузбасс вошел в топ-20 регионов России с самым высоким приростом зарплат.