Кузбасс возобновил авиарейсы с Египтом

Чиновник отметил, что авиалайнеры "Северного Ветра" будут выполнять рейсы из Кемерова и Новокузнецка 1 раз в 10 дней. Пассажирам предоставится возможность путешествовать за границу на комфортабельных самолетах Аirbus-321, вместительность которых рассчитана на 218 пассажирских кресел.

Туристам стоит учитывать, что в связи с пандемией COVID-19 в Египте им необходимо предъявить результаты ПЦР-теста на инфекцию. При этом необходимо сделать его не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну. Однако от предоставления такого документа освобождаются дети до шести лет.

Стоит отметить, что для граждан России, прибывающих в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха, такая справка не обязательна. В случае, если она будет отсутствовать, то тестирование на китайский вирус необходимо пройти в воздушной гавани.

– Результаты теста сообщат в течение суток, на это время туристы должны самоизолироваться в отеле и обслуживаться в номерах, до отеля им будет предоставлен отдельный трансфер, – подчеркнул замгубернатора.

По его словам, туристы, которые привиты российской вакциной "Спутник V", справку с результатами ПЦР-теста не предоставляют. Все что им нужно – иметь при себе сертификат о полной вакцинации двумя дозами, произведенной не позднее чем за 14 дней до въезда на территорию Египта.