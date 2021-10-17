Кузбасс возглавил список наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов России

2
Фото:  

Кемеровская область стала лидером в списке регионов, в которых наблюдается высокое поражение ВИЧ-инфекцией.

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора опубликовал предварительные сведения по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России. В отчете собраны данные на 30 июня 2021 года.


Согласно приведенной специалистами информации, Кемеровская область возглавила список неблагополучных с точки зрения поражения ВИЧ-инфекцией регионов. Сообщается, что в Кузбассе зарегистрировано 2 041,5 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения. Следом идут Иркутская (2 010,3 человек) и Свердловская (1 866,2 человек) области.


Отмечается, что Кемеровская область продолжает оставаться одним из тех регионов России, в которых отмечается высокий уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита человека. В первом полугодии 2021 года на территории Кузбасса зарегистрировано 42,6 новых случая заражения на 100 тысяч населения. На позицию выше находится Новосибирская область (43,6 случая), ниже – Алтайский край (39,5 случая). Возглавила список Иркутская область (53,6 случая).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30166

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined