Кузбасс возглавил список наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов России

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора опубликовал предварительные сведения по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России. В отчете собраны данные на 30 июня 2021 года.

Согласно приведенной специалистами информации, Кемеровская область возглавила список неблагополучных с точки зрения поражения ВИЧ-инфекцией регионов. Сообщается, что в Кузбассе зарегистрировано 2 041,5 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения. Следом идут Иркутская (2 010,3 человек) и Свердловская (1 866,2 человек) области.

Отмечается, что Кемеровская область продолжает оставаться одним из тех регионов России, в которых отмечается высокий уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита человека. В первом полугодии 2021 года на территории Кузбасса зарегистрировано 42,6 новых случая заражения на 100 тысяч населения. На позицию выше находится Новосибирская область (43,6 случая), ниже – Алтайский край (39,5 случая). Возглавила список Иркутская область (53,6 случая).