Кузбасс возглавил рейтинг самых криминальных регионов Сибири

Согласно статистике, за 2021 год в Кузбассе зафиксировано 50 465 преступлений. Таким образом, регион стал самым криминогенным в Сибирском федеральном округе. На позицию ниже находится Красноярский край, где за минувший год было совершено 47 027 преступлений. Третье место заняла Новосибирская область – там правоохранители зарегистрировали 46 463 случая нарушения закона.

Самыми благополучными сибирскими регионами в этом отношении стали Республика Алтай (4 762 преступления), Республика Тыва (8 483 случая) и Республика Хакасия (11 024 преступления за год). Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Генпрокуратуру.

Кроме того, Кузбасс стал десятым по количеству преступлений в стране. На первом месте расположилась Москва с 143 564 случаями нарушения закона.