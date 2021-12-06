Кузбасс вошел в тройку лидеров Сибири по числу умерших

Согласно данным статистиков, смертность населения с января по октябрь в Кузбассе составила 33 972 человека при более 16 тысячах новорожденных. При этом показатели за аналогичный период 2020 года меньше в полтора раза – 28 789 умерших.

По официальной информации, Кемеровская область находится на втором месте в тройке лидеров Сибирского федерального округа по смертности населения. Естественная убыль в регионе остается самой высокой в СФО.

Кроме того, в Кузбассе остаются достаточно высокими темпы миграционной убыли населения. Так, почти половина выпускников школ Новокузнецка покинула регион для получения образования.