Кузбасс вошел в топ российских регионов по способности населения накопить один миллион рублей

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Накопить один миллион рублей среднестатистический россиянин может, но для этого ему потребуется чуть менее 18 лет. К такому выводу пришли статистики, которые узнали жители каких субъектов РФ способны быстрее других отложить на запас крупную сумму денежных средств.

Из 85 позиций рейтинга лидирующую позицию заняла Чукотка. На сбор 1 000 000 рублей у людей из автономного округа уйдет 7,8 лет.


Что касается Кемеровской области, то разбогатеть и накопить миллион рублей уроженцы шахтерского края могут, но при условии, что будут откладывать деньги на протяжении чуть менее 20 лет, а точнее для достижения цели им потребуется 18,2 года. По результатам таблицы Кузбасс попал в 30-ку городов по скорости накопления, заняв при этом 27 место.


Дольше всех собирать крупную сумму денежных средств будут россияне из Кабардино-Балкарской Республики, им потребуется более 24 лет для скопления одного миллиона рублей.

Да!
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