Кузбасс вошел в топ российских регионов по способности населения накопить один миллион рублей

Из 85 позиций рейтинга лидирующую позицию заняла Чукотка. На сбор 1 000 000 рублей у людей из автономного округа уйдет 7,8 лет.

Что касается Кемеровской области, то разбогатеть и накопить миллион рублей уроженцы шахтерского края могут, но при условии, что будут откладывать деньги на протяжении чуть менее 20 лет, а точнее для достижения цели им потребуется 18,2 года. По результатам таблицы Кузбасс попал в 30-ку городов по скорости накопления, заняв при этом 27 место.

Дольше всех собирать крупную сумму денежных средств будут россияне из Кабардино-Балкарской Республики, им потребуется более 24 лет для скопления одного миллиона рублей.