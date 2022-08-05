Кузбасс вошел в топ-5 регионов РФ по количеству ДТП с самокатами

За первое полугодие 2022 года в Кузбассе произошло 11 ДТП, в которых участвовали средства индивидуальной мобильности (СИМ), среди которых были и электросамокаты. Среди всех регионов России Кемеровская область расположилась на пятом месте по данному показателю. Топ-5 возглавила Москва с 94 ДТП, на втором месте оказался Санкт-Петербург с 57 происшествиями.

Всего в РФ с начала текущего года случилось 370 автоаварий с участием СИМ. Согласно официальной статистике, в данных ДТП погибли шесть человек, получили травмы 382 участника, передает ТАСС со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

При этом наибольший процент таких инцидентов ‒ наезд на пешехода. Большинство ДТП произошло с транспортном, принадлежащим физическим лицам и лишь 30,9% оказались арендованными.

Ранее кузбасский врач рассказал о травмах, которые получают падающие с электросамокатов люди.