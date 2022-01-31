Кузбасс вошел в топ-3 регионов СФО по числу разводов в 2021 году

Жители Кемеровской области стали охотнее связывать себя узами брака, следует из доклада статистиков. Так, с января по декабрь 2021-го в Кемеровской области заключено 15 112 браков, а за аналогичный период 2020 года поженились только 13 517 раз, передает Росстат.

Однако количество разводов в регионе тоже возросло. Если в минувшем году выявлено 10 642 случаев распада семей, то сейчас в Кузбассе зарегистрировано 11 963 развода.

Отмечается, что по количеству браков в 2021 году Кузбасс находится на четвертом месте в Сибирском федеральном округе (СФО). На первом месте расположился Красноярский край (19 897), Новосибирская (19 196) и Иркутская (16 895) области. А вот по числу разводов шахтерской край попал в тройку лидеров, опередили область только Красноярский край (14 808) и Новосибирская область (13 188).