Кузбасс вошел в топ-20 регионов по росту зарплат

Сравнение предлагаемых зарплат в марте 2021 и марте 2022 года показало, что в Кузбассе наблюдается положительная динамика. Так, в прошлом году жители региона могли трудоустроиться в среднем за 40 989 рублей. По состоянию на 14 апреля 2022 года, эта сумма увеличилась на 3 507 рублей (до 44 496 рублей). На основании этого исследователи включили область в топ-20 регионов по годовому приросту зарплат, предлагаемых соискателям.

Кузбасс расположился на 17 месте. Возглавил топ Забайкальский край с приростом в 5 463 рубля (до 50 468 рублей). Замыкает рейтинг Новосибирская область, в которой стали предлагать на 3 405 рублей больше (51 712 рублей), следует из данных сервиса hh.ru.

Также аналитики составили топ регионов по уровню предлагаемых зарплат в целом. Его лидером стал Чукотский автономный округ (81 051 рублей), на 20 позицию попала Мурманская область (52 652 рублей). Кемеровская область в данный рейтинг не вошла.