Кузбасс вошел в десятку лидирующих по числу преступлений регионов России

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Генпрокуратура РФ разместила статистику преступлений, совершенных в разных регионах с начала года. Кемеровская область в общем рейтинге вошла в топ-10, однако по другим показателям заняла более высокие строчки.

Согласно данным за январь – март 2021 года, количество преступлений, зарегистрированных в шахтерском крае, достигло 12 172 случая. Таким образом, Кузбасс занял десятое место в рейтинге регионов (в прошлом году – десятое место и 11 966 преступлений).


По числу убийств и покушений на убийств Кемеровская область стала пятой по стране с 70 случаями. Лидирующую позицию заняла столица, где произошло 74 убийства. Что касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, Кузбасс оказался на третьем месте с показателем 178. Еще 42 случая закончились смертью.


В общероссийском рейтинге угольный край стал четвертым по количеству тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (104 случая). 230 случаев зафиксировано в Свердловской области, которая заняла первое место.


Предварительно расследовано в Кузбассе 94 дела о преступлениях небольшой тяжести, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, что сделало его лидером среди регионов.

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