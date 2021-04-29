Кузбасс вошел в десятку лидирующих по числу преступлений регионов России

Согласно данным за январь – март 2021 года, количество преступлений, зарегистрированных в шахтерском крае, достигло 12 172 случая. Таким образом, Кузбасс занял десятое место в рейтинге регионов (в прошлом году – десятое место и 11 966 преступлений).

По числу убийств и покушений на убийств Кемеровская область стала пятой по стране с 70 случаями. Лидирующую позицию заняла столица, где произошло 74 убийства. Что касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, Кузбасс оказался на третьем месте с показателем 178. Еще 42 случая закончились смертью.

В общероссийском рейтинге угольный край стал четвертым по количеству тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (104 случая). 230 случаев зафиксировано в Свердловской области, которая заняла первое место.

Предварительно расследовано в Кузбассе 94 дела о преступлениях небольшой тяжести, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, что сделало его лидером среди регионов.