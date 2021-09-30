Кузбасс вошел в число регионов Сибири с самой высокой зарплатой

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Заработная плата жителей Кемеровской области вошла в пятерку самых высоких в Сибири.

По данным Новосибирскстата, Кузбасс занимает по уровню заработков населения пятую позицию среди десяти сибирских регионов. Средняя заработная плата жителей Кузбасса составляет 46 662 рубля. Больше всего (65 тысяч рублей) получают работающие в сфере добычи полезных ископаемых. Самую низкую зарплату, 24 тысячи рублей, получают работники гостиниц и общепита.


Самый высокий уровень заработной платы в Сибири зарегистрирован в Красноярском крае (58 тысяч рублей), Иркутской (52 тысячи рублей) и Томской (49 тысяч рублей) областях.


Отмечается, что статистика составлялась за первые семь месяцев 2021 года. В размер средней заработной платы включены налоги и другие удержания.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что средние зарплаты сибиряков оказались ниже доходов жителей Кузбасса.

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