Кузбасс вошел в число регионов Сибири с самой высокой зарплатой

По данным Новосибирскстата, Кузбасс занимает по уровню заработков населения пятую позицию среди десяти сибирских регионов. Средняя заработная плата жителей Кузбасса составляет 46 662 рубля. Больше всего (65 тысяч рублей) получают работающие в сфере добычи полезных ископаемых. Самую низкую зарплату, 24 тысячи рублей, получают работники гостиниц и общепита.

Самый высокий уровень заработной платы в Сибири зарегистрирован в Красноярском крае (58 тысяч рублей), Иркутской (52 тысячи рублей) и Томской (49 тысяч рублей) областях.

Отмечается, что статистика составлялась за первые семь месяцев 2021 года. В размер средней заработной платы включены налоги и другие удержания.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что средние зарплаты сибиряков оказались ниже доходов жителей Кузбасса.