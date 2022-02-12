Кузбасс вошел в число регионов РФ с ухудшившейся ситуацией по COVID-19

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшую неделю в десяти субъектах Российской Федерации зафиксировано ухудшение эпидситуации. В данный список вошел и Кузбасс.

Кроме Кемеровской области, в десятку регионов с ухудшением ситуации по COVID-19 вошли: Амурская, Ивановская, Новосибирская области, Краснодарский край, Башкирия, Дагестан, Северная Осетия, Татарстан и Чечня. Об этом сообщает РИА со ссылкой на оперштаб.

Напомним, что сегодня, 12 февраля, в Кузбассе было зафиксировано более 2 300 заражений коронавирусной инфекцией за сутки. Кроме того, накануне в регионе был поставлен антирекорд смертности от последствий опасного вируса. Сегодня общее число скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии превысило отметку в 2 000 человек.