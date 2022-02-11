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Кузбасс вошел в число лидеров по выбору работы среди регионов СФО

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Аналитики выявили, сколько вакансий предлагают в Кемеровской области работодатели, и какие специалисты наиболее востребованы.

Согласно статистике, за январь 2022 года в Сибири было открыто 101,8 тысячи вакансий. При этом Кузбасс стал третьим в рейтинге регионов по выбору работы: в Кемеровской области открыты 14,4 тысячи вакансий. Возглавила топ Новосибирская область с 24,8 тысячи предложений, на строчку ниже расположился Красноярский край, в котором работодатели создали 19,6 тысячи вакансий. Из крупных регионов СФО последнее место заняла Томская область с 7,4 тысячи предложений, сообщается в исследовании платформы hh.ru.


Наиболее востребованы в Кемеровской области работники сферы продаж (28% вакансий), рабочий персонал (19%), строители (16%), водители (15%), а также начинающие специалисты и студенты (13%).


Ранее Кузбасс оказался регионом Сибири с самым дорогим мороженым, а также обогнал другие субъекты по уровню смертности. Кроме того, Кемеровская область стала наиболее криминогенной в СФО.

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