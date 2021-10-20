Кузбасс увеличит поставки угля до 68 миллионов тонн в год

На прошедшем накануне аппаратном совещании правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев описал этапы дальнейшего развития угольной промышленности региона. Глава Кемеровской области заявил, что в ближайшем будущем будут увеличиваться объемы вывоза угля. Ожидается, что ежегодный прирост экспорта полезного ископаемого составит 5 миллионов тонн, и к 2024 году Кузбасс станет поставлять 68 миллионов тонн угля в восточном направлении. Также губернатор озвучил планы поставок топлива на запад.

— Сейчас период высоких цен на уголь. Наша задача — воспользоваться этим периодом. Мы на прошлой неделе договорились и создали вместе с РЖД рабочую группу. Ее цель — постараться как можно больше угля вывезти на запад, — заявил Сергей Цивилев.

Также глава Кемеровской области обозначил планы на модернизацию добычи угля, которая позволит снизить объемы парниковых газов. Промышленность региона будет развиваться для достижения углеродной нейтральности.