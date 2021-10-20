Кузбасс увеличит поставки угля до 68 миллионов тонн в год

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Власти Кемеровской области рассказали о планах по увеличению экспорта угля. К 2024 году регион должен поставлять на восток 68 миллионов тонн полезного ископаемого.

На прошедшем накануне аппаратном совещании правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев описал этапы дальнейшего развития угольной промышленности региона. Глава Кемеровской области заявил, что в ближайшем будущем будут увеличиваться объемы вывоза угля. Ожидается, что ежегодный прирост экспорта полезного ископаемого составит 5 миллионов тонн, и к 2024 году Кузбасс станет поставлять 68 миллионов тонн угля в восточном направлении. Также губернатор озвучил планы поставок топлива на запад.

— Сейчас период высоких цен на уголь. Наша задача — воспользоваться этим периодом. Мы на прошлой неделе договорились и создали вместе с РЖД рабочую группу. Ее цель — постараться как можно больше угля вывезти на запад, — заявил Сергей Цивилев.

Также глава Кемеровской области обозначил планы на модернизацию добычи угля, которая позволит снизить объемы парниковых газов. Промышленность региона будет развиваться для достижения углеродной нейтральности.

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