Кузбасс стал вторым в СФО по строительству социального жилья

Из отчета Министерства строительства России следует, что второе место в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по реализации проекта "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" досталось Кузбассу.

В предоставленных ведомством документах указано, что на выполнение плана по данной программе Кемеровская область получила более 500 миллионов рублей из федерального бюджета и 98,14 миллиона рублей из консолидированного областного бюджета.

Сейчас в регионе уже возведено 13,57 тысячи квадратных метров нового жилья. Из этого следует, что шахтерский край выполнил около 12,25% работы. В общей сложности в области запланировано построить 110,8 тысячи квадратных метров зданий.

Стоит отметить, что лидером по СФО оказалась Новосибирская область, а вот Томская область еще не построила ни одного жилья в рамках программы, отмечается в свежем отчете.