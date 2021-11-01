Кузбасс стал одним из лидеров по урожайности зерновых в Сибири

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Специалисты Минсельхоза сообщили, что по урожайности зерновых культур Кемеровская область вошла в тройку лидеров среди регионов Сибири.

Согласно данным регионального Минсельхоза, урожайность зерновых в 2021 году составила 28,1 ц/га, что превысило уровень прошлого года на 3,1 ц/га. Всего, по предварительным данным, было намолочено 1 миллион 653 тысячи тонн зерна в бункерном весе, что на 15,4 % больше, чем в минувшем году. Отмечается, что подобные показатели стали возможны из-за развития аграрного сектора экономики региона.

‒ Сельхозпредприятия обновляют технику, строят зерносушильные комплексы, создают новые рабочие места. Желающие открыть свое дело в аграрной сфере, могут получить гранты и пройти обучение, ‒ сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

Наряду с Кузбассом в тройку лидеров вошли Красноярский край и Томская область.

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