Кузбасс стал лидером среди регионов России по росту цен

За прошедшие восемь месяцев 2021 года лишь в четырех субъектах РФ наблюдалось снижение уровня инфляции и индекса потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В остальных регионах зафиксирован рост цен на товары и услуги.

Лидером среди последних стала Кемеровская область. В регионе индекс потребительских цен увеличился на 3,2 процентных пункта. Такая же ситуация наблюдается в Алтайском крае (+3,2 процентных пункта). Далее следуют Архангельская (+3,0 процентных пункта), Московская (+3,0 процентных пункта) и Омская (+2,8 процентных пункта) области.

Исключением по итогам восьми месяцев 2021 года стали Амурская область (-1,4 процентных пункта), Республика Коми (-0,9 процентных пункта), Саратовская область (-0,6 процентных пункта) и Ненецкий автономный округ (-0,1 процентных пунктов). Об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг.