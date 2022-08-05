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Кузбасс стал лидером Сибири по числу преступлений

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Фото:  

Кемеровская область обогнала другие субъекты СФО по количеству преступлений.

Согласно данным Генпрокуратуры, за первое полугодие текущего года в Кузбассе было зафиксировано 23 730 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, данный показатель уменьшился на 1 809 эпизодов. При этом в текущем году в регионе было зарегистрировано 94 убийства и покушения.


Таким образом, Кемеровская область вышла в лидеры по количеству преступлений среди регионов Сибири, опередив более населенную Новосибирскую область. Среди субъектов РФ Кузбасс стал 11 по количеству преступлений.


Абсолютным лидером оказалась Москва с 71 832 эпизодами за первые шесть месяцев 2022 года. "Серебро" досталось Кубани с 39 597 преступлениями.

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