Кузбасс стал лидером антирейтинга по смертям в СФО

По актуальным данным Росстата, на территории Кузбасса в 2021 году на свет появились 21 702 малыша, что на 843 ребенка меньше, чем родилось в 2020 году. Стоит отметить, что в процентном соотношении показатель снизился на 3,7%.

А вот смертность в регионе существенно возросла. Так, если в 2020 году в области скончались 42 795 гражданина, то за 2021 год погибло 47 604 человека, что на 4 809 кузбассовцев больше, чем фиксировалось ранее или на 11,2%.

Отмечается, что по количеству родившихся Кемеровская область расположилась на четвертой позиции рейтинга по СФО, а вот по числу умерших шахтерский край оказался на первом месте, на строчках ниже Новосибирская область (48 178 умерших) и Красноярский край (47 063).