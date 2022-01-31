Кузбасс стал лидером антирейтинга по смертям в СФО

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Жители Кемеровской области стали чаще умирать, заключили статистики и отметили, что по числу погибших граждан в Сибирском федеральном округе шахтерский регион попал на первое место антирейтинга.

По актуальным данным Росстата, на территории Кузбасса в 2021 году на свет появились 21 702 малыша, что на 843 ребенка меньше, чем родилось в 2020 году. Стоит отметить, что в процентном соотношении показатель снизился на 3,7%.


А вот смертность в регионе существенно возросла. Так, если в 2020 году в области скончались 42 795 гражданина, то за 2021 год погибло 47 604 человека, что на 4 809 кузбассовцев больше, чем фиксировалось ранее или на 11,2%.


Отмечается, что по количеству родившихся Кемеровская область расположилась на четвертой позиции рейтинга по СФО, а вот по числу умерших шахтерский край оказался на первом месте, на строчках ниже Новосибирская область (48 178 умерших) и Красноярский край (47 063).

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