Кузбасс стал лауреатом конкурса среди самых читающих регионов

Конкурс, организованный при поддержке Минцифры России, проводился в течение всего 2021 года среди 80 регионов страны. Участники представили самые значимые литературные проекты, осуществленные на территории субъекта. При этом жюри обращали внимание и на действия учреждений культуры по развитию книжного дела и культуры чтения, и поддержку регионами литературных традиций.

‒ Учитывалась, конечно, и статистика по отрасли, ‒ отмечают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Победителем конкурса стала Архангельская область, а в число лауреатов, помимо Кузбасса, вошли Калининградская и Мурманская области.