Кузбасс снова побил рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

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Власти опубликовали новые данные по суточной заболеваемости COVID-19. Число случаев заражения стремительно растет.

По сведениям на утро 20 октября, за минувшие 24 часа с китайским вирусом столкнулись еще 223 жителя шахтерского края. Таким образом, общее число случаев инфицирования в регионе на сегодняшний день составляет 60 585. Если говорить о новых заболевших, то они проживают в разных частях Кузбасса:


Кемерово-34, Новокузнецк-31, Белово-27, Междуреченск-26, Осинники-19, Анжеро-Судженск-14, Юрга-13, Калтан-12, по 8-Киселевск, Прокопьевск и Юргинский МО, по 5-Ленинск-Кузнецкий и Яшкинский МО, Новокузнецкий МР-4, по 2-Мыски, Тайга и Беловский МР, по 1-Ижморский МР, Промышленновский МО и Яйский МР.


Кроме того, не смогли пережить болезнь четверо граждан за последние сутки, тем самым увеличив количество летальных случаев до 1 404. Вместе с тем 195 кузбассовцев вылечились и покинули стены больниц (всего 57 874). Пока что на лечении остаются 1 307 пациентов, а 13 421 — под наблюдением докторов.

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