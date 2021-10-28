Кузбасс продолжил бить рекорды по суточной заболеваемости COVID-19

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Появилась актуальная информация о суточной заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области. Отмечается скачок темпов инфицирования.

По сведениям Центра ситуационного мониторинга на 11:00 28 октября, 289 кузбассовцев за минувшие сутки стали носителями коронавирусной инфекции, увеличив общее число заражений до 62 727. Новые заболевшие выявлены в разных муниципалитетах региона:

  • Кемеровский городской округ — 38
  • Новокузнецкий городской округ — 37
  • Междуреченский городской округ — 28
  • Прокопьевский городской округ — 25
  • Беловский городской округ — 24
  • Анжеро-Судженский городской округ — 19
  • Мысковский городской округ — 18
  • Осинниковский городской округ — 14
  • Калтанский городской округ — 10
  • Киселевский городской округ — 9
  • Новокузнецкий муниципальный район — 9
  • Юргинский городской округ — 8
  • Кемеровский муниципальный округ — 7
  • Ленинск-Кузнецкий городской округ — 6
  • Беловский муниципальный район — 6
  • Тайгинский городской округ — 5
  • Прокопьевский муниципальный район — 4
  • Таштагольский муниципальный район — 4
  • Юргинский муниципальный округ — 4
  • Полысаевский городской округ — 3
  • Краснобродский городской округ — 2
  • Гурьевский муниципальный район — 2
  • Ижморский муниципальный район — 2
  • Яйский муниципальный район — 2
  • Яшкинский муниципальный район — 2
  • Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1

Также за последние 24 часа 216 человек выписались из медучреждений области, а четверо не смогли побороть болезнь и скончались от осложнений коронавируса. Все еще лечатся в больницах Кузбасса 1 780 пациентов, на контроле врачей находится 18 130 жителей шахтерского края.

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