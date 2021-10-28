Кузбасс продолжил бить рекорды по суточной заболеваемости COVID-19

По сведениям Центра ситуационного мониторинга на 11:00 28 октября, 289 кузбассовцев за минувшие сутки стали носителями коронавирусной инфекции, увеличив общее число заражений до 62 727. Новые заболевшие выявлены в разных муниципалитетах региона:
- Кемеровский городской округ — 38
- Новокузнецкий городской округ — 37
- Междуреченский городской округ — 28
- Прокопьевский городской округ — 25
- Беловский городской округ — 24
- Анжеро-Судженский городской округ — 19
- Мысковский городской округ — 18
- Осинниковский городской округ — 14
- Калтанский городской округ — 10
- Киселевский городской округ — 9
- Новокузнецкий муниципальный район — 9
- Юргинский городской округ — 8
- Кемеровский муниципальный округ — 7
- Ленинск-Кузнецкий городской округ — 6
- Беловский муниципальный район — 6
- Тайгинский городской округ — 5
- Прокопьевский муниципальный район — 4
- Таштагольский муниципальный район — 4
- Юргинский муниципальный округ — 4
- Полысаевский городской округ — 3
- Краснобродский городской округ — 2
- Гурьевский муниципальный район — 2
- Ижморский муниципальный район — 2
- Яйский муниципальный район — 2
- Яшкинский муниципальный район — 2
- Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1
Также за последние 24 часа 216 человек выписались из медучреждений области, а четверо не смогли побороть болезнь и скончались от осложнений коронавируса. Все еще лечатся в больницах Кузбасса 1 780 пациентов, на контроле врачей находится 18 130 жителей шахтерского края.
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