Кузбасс примет беженцев из ДНР и ЛНР

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Власти Кемеровской области заявили о готовности принять на территории региона беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня, 21 февраля, администрация правительства Кузбасса сообщила, что область готова разместить беженцев с территорий ДНР и ЛНР. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

‒ Кузбасс готов оказать помощь и принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), обеспечить им размещение и условия проживания на территории региона, ‒ говорится в официальном сообщении.

При этом власти не уточняют вероятность того, что беженцы прибудут в Кузбасс, расположенный на расстоянии около четырех тысяч километров от обозначенных территорий.

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