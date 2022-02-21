Кузбасс примет беженцев из ДНР и ЛНР

Сегодня, 21 февраля, администрация правительства Кузбасса сообщила, что область готова разместить беженцев с территорий ДНР и ЛНР. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

‒ Кузбасс готов оказать помощь и принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), обеспечить им размещение и условия проживания на территории региона, ‒ говорится в официальном сообщении.

При этом власти не уточняют вероятность того, что беженцы прибудут в Кузбасс, расположенный на расстоянии около четырех тысяч километров от обозначенных территорий.