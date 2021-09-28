Кузбасс поставил в другие страны товары почти на 200 млн долларов

Как сообщается, с начала 2021 года из Кузбасса было вывезено товаров на общую сумму 195,6 миллиона долларов (более 14 миллиардов рублей по текущему курсу). При этом за аналогичный период прошлого года уровень экспорта был ниже: 167,6 миллиона долларов.

В частности, другие страны закупают кузбасский шоколад. На экспорт было поставлено почти 34 тысячи тонн на сумму 64 миллиона долларов, что на 21% больше, чем годом ранее. Помимо этого, высокий спрос у мучных кондитерских изделий (45 тысяч тонн на 70 миллионов долларов, что на 5% больше прошлогоднего результата) и кондитерских изделий из сахара (более 8 тысяч тонн на 12 млн долларов, на 14% больше уровня 2020 года).

Среди сельскохозяйственных культур экспортируются:

Семена рапса – на сумму 3,3 миллиона долларов, на 190% больше показатель прошлого года;

Овес – на сумму 0,8 миллиона долларов, больше на 130%;

Сушеный горох – на сумму почти 1 миллион долларов, больше на 73%.

В этом году в другие страны также стали отправлять ячмень, гречиху, просо и семена льна.

Большая часть экспорта приходится на Казахстан, Киргизию, Латвию, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Китай. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.