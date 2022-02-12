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Кузбасс поставил новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

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Власти Кемеровской области сообщили о более чем 2 300 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди населения.

По данным сводки на утро 12 февраля, 2 301 кузбассовец заболел коронавирусом за минувшие сутки. Это самый значительный прирост на сегодняшний день. Общее количество заразившихся с начала пандемии в регионе достигло 115 447 человек.


Кроме того, за прошедшие 24 часа несколько человек с диагнозом "COVID-19" скончались в Кемеровской области. Выписаны 516 кузбассовцев. Продолжают лечение 23 308 жителей региона.


Ранее Роспотребнадзор Кузбасса объяснил ослабление антиковидных ограничений на фоне роста заболеваемости. Медики выявили "омикрон" у нескольких десятков кузбассовцев.

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