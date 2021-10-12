Местные чиновники обсудили ситуацию с распространением китайского вируса на территории Кемеровской области, а также прокомментировали ход вакцинации населения накануне во вторник, 11 октября, на аппаратном совещании.

По данным Минздрава РФ, несмотря на увеличение числа обращений в поликлиники, Кузбасс в настоящее время находится в благоприятной зоне по сдерживанию инфекции с пневмониями и COVID-19.

– По сравнению с ситуацией на большей части страны, Кузбасс пока находится в "зеленой" зоне по приросту амбулаторных пациентов (прирост менее 5-10% в неделю). Также в благоприятной зоне регион — и по количеству занятых перепрофилированных коек. В ряде субъектов коечный фонд полностью загружен, у нас поэтапное развертывание дополнительных коек позволяет держать 20% гарантированного резерва, – заявил заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Он отметил, что несмотря на положительные статистические показатели в любой момент ситуация с заражениями может резко ухудшиться, что станет причиной резкого увеличения количества как госпитализаций, так и смертельных исходов.



Что касается данных по вакцинации, то на сегодняшний день от коронавируса привились 835 105 человек (50,6% от подлежащих вакцинации), из них 223 058 человек — это люди старше 60 лет (43,3% от подлежащих вакцинации). Ревакцинацию прошли 25 886 граждан, 14 900 — кузбассовцы жилого возраста.