Кузбасс попал в "зеленую" зону по сдерживанию распространения COVID-19

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Кузбасс попал в "зеленую" зону по распространению инфекции COVID-19 среди населения. Об этом заявили власти региона в ходе аппаратного совещания Правительства области.

Местные чиновники обсудили ситуацию с распространением китайского вируса на территории Кемеровской области, а также прокомментировали ход вакцинации населения накануне во вторник, 11 октября, на аппаратном совещании.


По данным Минздрава РФ, несмотря на увеличение числа обращений в поликлиники, Кузбасс в настоящее время находится в благоприятной зоне по сдерживанию инфекции с пневмониями и COVID-19.

По сравнению с ситуацией на большей части страны, Кузбасс пока находится в "зеленой" зоне по приросту амбулаторных пациентов (прирост менее 5-10% в неделю). Также в благоприятной зоне регион — и по количеству занятых перепрофилированных коек. В ряде субъектов коечный фонд полностью загружен, у нас поэтапное развертывание дополнительных коек позволяет держать 20% гарантированного резерва, – заявил заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Он отметил, что несмотря на положительные статистические показатели в любой момент ситуация с заражениями может резко ухудшиться, что станет причиной резкого увеличения количества как госпитализаций, так и смертельных исходов.


Что касается данных по вакцинации, то на сегодняшний день от коронавируса привились 835 105 человек (50,6% от подлежащих вакцинации), из них 223 058 человек — это люди старше 60 лет (43,3% от подлежащих вакцинации). Ревакцинацию прошли 25 886 граждан, 14 900 — кузбассовцы жилого возраста.

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