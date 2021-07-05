Кузбасс попал в тройку лидеров среди субъектов России по скорости вакцинации

Вакциной от китайского вируса за минувшую неделю привились более 90 000 человек в Кемеровской области. Данный показатель позволил региону занять третье место в рейтинге территорий России по темпу вакцинации. Информация была озвучена губернатором шахтерского края Сергеем Цивилевым в ходе аппаратного совещания, которое состоялось в понедельник, 5 июня.

– Только коллективный иммунитет позволит противостоять распространению опасного штамма "дельта", который в три раза превышает предыдущие штаммы по скорости инкубационного периода, тяжело переносится и поражает даже молодежь, – указано в сообщении главы Кузбасса.

При этом, со слов Цивилева, ни одного случая заражения "дельтой" в области зарегистрировано не было.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что партия почти из 50 тыс доз вакцины от коронавируса прибыла в Кузбасс.