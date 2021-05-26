Кузбасс попал в тройку лидеров рейтинга регионов России по закупке новых автобусов

Из данных аналитиков следует, что за апрель 2021 года автопарки в Кузбассе пополнились 103 новыми пассажирскими автобусами. Согласно этому показателю шахтерский край занял второе место, уступив лидерство Москве – 151 новый автобус.

При этом в пятерку лидеров попали Воронежская область (101 приобретенный автобус), Алтайский край (60 автобусов) и Пензенская область (32 автобуса). В общей сложности за минувший месяц субъекты России закупили 1 175 единиц данного вида транспорта.

Продажи автобусов в сравнении с аналогичным показателем минувшего года увеличились в 2,3 раза, свидетельствуют данные Автостата.