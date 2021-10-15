Кузбасс получит миллиардный кредит на благоустройство дорог

Накануне стало известно, что Правкомиссия РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 15 регионам. В их числе и Кузбасс, в который поступят 5,6 миллиарда рублей.

‒ Средства выделят на строительство инженерных сетей и автомобильных дорог в Кемерове, а также на строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в особой экономической зоне "Кузбасс", ‒ сообщают власти в официальном Telegram-канале.

Ранее редакция AVOKADO писала о создании транспортного коридора, который может соединить Кемеровскую область с двумя соседними регионами.