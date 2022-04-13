Кузбасс получит деньги за несостоявшийся ЧМ-2022 по волейболу

После отмены ЧМ по волейболу, который не состоится в России, а игры спортсменов должны были пройти и на территории главной столицы Кузбасса, все деньги, выделенные на проведение спортивного мероприятия, власти Кемеровской области направят на другие программы.

–Те деньги, которые мы готовили под Чемпионат мира, мы сейчас перераспределили на другие программы, а их будет очень много, – сказал губернатор в ходе эфира.

Цивилев также обратил внимание слушателей своего выступления, что все финансы выделялись из регионального бюджета.