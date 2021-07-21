Кузбасс получит деньги от правительства РФ на реконструкцию аварийной дамбы

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Правительство России намерено направить в четыре региона страны более 420 миллионов рублей. Часть этих денег поступит в Кемеровскую область на реконструкцию дамбы.

Согласно данным пресс-службы кабинета министров, деньги будут направлены на берегоукрепительные работы и строительство дамб в Карачаево-Черкессии, Саратовской, Вологодской и Кемеровской областях.


Для Кузбасса из резервного фонда правительства будет выделено 124,5 миллиона рублей. Средства пойдут на реконструкцию аварийной дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа. Об этом сообщается на сайте кабмина.


Напомним, ранее в правительстве сообщали, что по программе социально-экономического развития Кемеровской области на восстановление объекта направят 278,68 миллиона рублей, из которых 220,84 миллиона рублей приходятся на долю федерального бюджета, а остальные деньги - регионального.

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