Кузбасс получит деньги от правительства РФ на реконструкцию аварийной дамбы

Согласно данным пресс-службы кабинета министров, деньги будут направлены на берегоукрепительные работы и строительство дамб в Карачаево-Черкессии, Саратовской, Вологодской и Кемеровской областях.

Для Кузбасса из резервного фонда правительства будет выделено 124,5 миллиона рублей. Средства пойдут на реконструкцию аварийной дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что по программе социально-экономического развития Кемеровской области на восстановление объекта направят 278,68 миллиона рублей, из которых 220,84 миллиона рублей приходятся на долю федерального бюджета, а остальные деньги - регионального.