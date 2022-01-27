Кузбасс получит более 80 млн рублей на борьбу с коронавирусом от властей РФ

Последние дни отмечается рост случаев заражения COVID-19 в Кемеровской области. Чтобы помочь больным, премьер-министр РФ Михаил Мишустин издал распоряжение о выделении из резервного фонда денежных средств на лекарства. Кузбасс получит 80,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Правительства РФ.

Часть средств пойдет на покупку незарегистрированных в России препаратов для лечения в больницах. Оставшиеся средства пойдут на приобретение лекарств для пациентов на амбулаторном лечении.

Все препараты для лечения коронавирусной инфекции выделяются бесплатно в местных поликлиниках и больницах.

Напомним, коечный фонд для коронавирусных больных в Кузбассе заполнен почти на 80%.