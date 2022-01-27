Кузбасс получит более 80 млн рублей на борьбу с коронавирусом от властей РФ

0
Фото:  

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для лечения больных коронавирусом кузбассовцев.

Последние дни отмечается рост случаев заражения COVID-19 в Кемеровской области. Чтобы помочь больным, премьер-министр РФ Михаил Мишустин издал распоряжение о выделении из резервного фонда денежных средств на лекарства. Кузбасс получит 80,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Правительства РФ.


Часть средств пойдет на покупку незарегистрированных в России препаратов для лечения в больницах. Оставшиеся средства пойдут на приобретение лекарств для пациентов на амбулаторном лечении.


Все препараты для лечения коронавирусной инфекции выделяются бесплатно в местных поликлиниках и больницах.


Напомним, коечный фонд для коронавирусных больных в Кузбассе заполнен почти на 80%.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33043

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined