Кузбасс получит более 700 млн рублей из федерального бюджета на лечение пациентов с COVID-19

0
Фото:  

Правительство РФ направит в регионы 85 млрд рублей для поддержки медицины в период пандемии. При этом 708,8 млн рублей будет выделено Кемеровской области.

Минздраву России поручено за 30 дней распределить выделенные средства из федерального бюджета между регионами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, — отметил председатель правительства.

Больше всего средств из общей суммы будет направлено в Краснодарский и Алтайский края (2,8 и почти 1,9 млрд рублей соответственно). Наименьшая сумма достанется Ненецкому АО (9,1 млн рублей).


Наряду с российскими субъектами денежную помощь получит и город Байконур (Казахстан), функционирующий в условиях аренды (2,6 млн рублей). Документ опубликован на сайте правительства.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27266

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined