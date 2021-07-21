Кузбасс получит более 700 млн рублей из федерального бюджета на лечение пациентов с COVID-19

Минздраву России поручено за 30 дней распределить выделенные средства из федерального бюджета между регионами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, — отметил председатель правительства.

Больше всего средств из общей суммы будет направлено в Краснодарский и Алтайский края (2,8 и почти 1,9 млрд рублей соответственно). Наименьшая сумма достанется Ненецкому АО (9,1 млн рублей).

Наряду с российскими субъектами денежную помощь получит и город Байконур (Казахстан), функционирующий в условиях аренды (2,6 млн рублей). Документ опубликован на сайте правительства.