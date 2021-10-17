Кузбасс побил свой рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19

Согласно данным на утро 17 октября, в Кузбассе за прошедшие сутки заразились COVID-19 210 человек. Информация о количестве заболевших на разных территориях региона появилась в официальном Telegram-канале властей Кемеровской области:

Междуреченск – 32, Новокузнецк – 28, Кемерово – 27, Прокопьевск – 23, Белово – 15, Киселевск – 13, Юрга – 11, Осинники – 9, Анжеро-Судженск – 8, Калтан – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Мыски – 5, Тайга – 5, Гурьевский МО – 5, Краснобродский – 3, Таштагольский МР – 3, Топкинский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Березовский – 2, Яйский МО – 2, Крапивинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, – сообщили власти.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Кемеровской области заразились 59 927 человек. На сегодняшний день лечение получают 1 235 пациентов, под наблюдением врачей– 13 852. За прошедшие сутки выздоровели 188 человек, с начала пандемии– 57 303. За прошедшие сутки умерли четыре пациента, зараженных коронавирусом. Общее количество умерших с диагностированным COVID-19– 1389.