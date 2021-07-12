Кузбасс побил свой исторический рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Согласно последним данным на утро 12 июля, на территории Кузбасса за минувшие сутки диагноз COVID-19 официально подтвердился еще у 201 человека. Этот показатель оказался для региона рекордным за все время пандемии коронавируса. Среди муниципалитетов лидерами по суточному приросту стали Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск.

Кемерово - 38,

Новокузнецк - 37,

Междуреченск - 21,

Мыски - 19,

Осинники - 13,

Прокопьевск - 12,

Юрга - 11,

Юргинский МО - 9,

Ленинск-Кузнецкий - 8,

Полысаево - 7,

Киселевск и Тайга - по 5,

Белово, Калтан и Новокузнецкий МР - по 4,

Анжеро-Судженск - 3,

Гурьевский МР - 1.

Среди зараженных граждан также зафиксированы случаи смерти. Всего с начала пандемии после заболевания коронавирусной инфекцией скончались 879 человек. Общее количество случаев заражения достигло уже 42 246, а число выздоровевших - 39 573.

К настоящему моменту продолжают получать лечение 1 794 пациента, под наблюдением врачей в стационарах и на дому находятся 10 488 жителей региона.

Напомним, ранее в Кемерове и других кузбасских городах прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию 300-летия региона.