Кузбасс побил свой исторический рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Согласно последним данным на утро 12 июля, на территории Кузбасса за минувшие сутки диагноз COVID-19 официально подтвердился еще у 201 человека. Этот показатель оказался для региона рекордным за все время пандемии коронавируса. Среди муниципалитетов лидерами по суточному приросту стали Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск.

  • Кемерово - 38,
  • Новокузнецк - 37,
  • Междуреченск - 21,
  • Мыски - 19,
  • Осинники - 13,
  • Прокопьевск - 12,
  • Юрга - 11,
  • Юргинский МО - 9,
  • Ленинск-Кузнецкий - 8,
  • Полысаево - 7,
  • Киселевск и Тайга - по 5,
  • Белово, Калтан и Новокузнецкий МР - по 4,
  • Анжеро-Судженск - 3,
  • Гурьевский МР - 1.

Среди зараженных граждан также зафиксированы случаи смерти. Всего с начала пандемии после заболевания коронавирусной инфекцией скончались 879 человек. Общее количество случаев заражения достигло уже 42 246, а число выздоровевших - 39 573.


К настоящему моменту продолжают получать лечение 1 794 пациента, под наблюдением врачей в стационарах и на дому находятся 10 488 жителей региона.


Напомним, ранее в Кемерове и других кузбасских городах прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию 300-летия региона.

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