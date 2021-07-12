Кузбасс побил свой исторический рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Согласно последним данным на утро 12 июля, на территории Кузбасса за минувшие сутки диагноз COVID-19 официально подтвердился еще у 201 человека. Этот показатель оказался для региона рекордным за все время пандемии коронавируса. Среди муниципалитетов лидерами по суточному приросту стали Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск.
- Кемерово - 38,
- Новокузнецк - 37,
- Междуреченск - 21,
- Мыски - 19,
- Осинники - 13,
- Прокопьевск - 12,
- Юрга - 11,
- Юргинский МО - 9,
- Ленинск-Кузнецкий - 8,
- Полысаево - 7,
- Киселевск и Тайга - по 5,
- Белово, Калтан и Новокузнецкий МР - по 4,
- Анжеро-Судженск - 3,
- Гурьевский МР - 1.
Среди зараженных граждан также зафиксированы случаи смерти. Всего с начала пандемии после заболевания коронавирусной инфекцией скончались 879 человек. Общее количество случаев заражения достигло уже 42 246, а число выздоровевших - 39 573.
К настоящему моменту продолжают получать лечение 1 794 пациента, под наблюдением врачей в стационарах и на дому находятся 10 488 жителей региона.
Напомним, ранее в Кемерове и других кузбасских городах прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию 300-летия региона.
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