Кузбасс остался в лидерах по смерти от рака

По итогам 2021 года жители Кемеровской области, у которых выявлена онкология, стали реже умирать. Однако несмотря на то, что показатель смертности снизился на 2,4%, он все равно остался выше чем в среднем по России.

По словам министра здравоохранения Кемеровской области Олега Уфимцева, в последнее время опасное заболевание сложно выявить на ранних стадиях из-за эпидемии COVID-19, а упущенное время значительно влияет на состояние больных пациентов.

– Показатель смертности от злокачественных новообразований за 2021 год составил 2З7,7 на 100 тыс населения, что на 2,4% ниже, чем в 2020 году, когда этот показатель составлял 24З,5 на 100 тыс населения. В 2021 году удельный вес злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадии, составил 56,5%, что на 0,6% меньше, чем в 2020 году, – передает слова специалиста ТАСС.

Отмечается, что смертность от онкологических заболеваний в Кузбассе почти на 20% выше показателя по всей стране. В 2020 году, по данным статистиков, показатель гибели таких пациентов в России составлял 202 на 100 тыс населения, а вот информация за 2021 год в открытом доступе не опубликована.

К 2024 году в Кемеровской области благодаря ранней диагностики планируется добиться снижения смертности граждан с раком до 185 случаев на 100 тыс населения.