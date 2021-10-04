Кузбасс остался одним из последних в российском рейтинге здорового образа жизни

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Фото:  

Кемеровская область стала одним из тех регионов, где наименьшее количество людей соблюдает правила здорового образа жизни.

В рейтинге регионов по приверженности жителей к здоровому образу жизни за 2020 год Кузбасс, как и годом ранее, занял 70 место из 85. Специалисты отметили, что причиной такого низкого положения является высокий процент граждан, имеющих вредные привычки, а также трудящихся на вредном производстве (шахты, разрезы, химические предприятия). На место в рейтинге влияло и количество преступлений, совершенных под действием алкоголя или наркотических веществ.


На позицию выше Кемеровской области расположилась Архангельская область, а ниже ‒ Иркутская. Первые места уже несколько лет подряд занимают регионы Северного Кавказа и юга России, а последние ‒ регионы Дальнего Востока, Республика Хакасия и Еврейская автономная область.


Рейтинг составили специалисты РИА Рейтинг.

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