Кузбасс остался одним из последних в российском рейтинге здорового образа жизни

В рейтинге регионов по приверженности жителей к здоровому образу жизни за 2020 год Кузбасс, как и годом ранее, занял 70 место из 85. Специалисты отметили, что причиной такого низкого положения является высокий процент граждан, имеющих вредные привычки, а также трудящихся на вредном производстве (шахты, разрезы, химические предприятия). На место в рейтинге влияло и количество преступлений, совершенных под действием алкоголя или наркотических веществ.

На позицию выше Кемеровской области расположилась Архангельская область, а ниже ‒ Иркутская. Первые места уже несколько лет подряд занимают регионы Северного Кавказа и юга России, а последние ‒ регионы Дальнего Востока, Республика Хакасия и Еврейская автономная область.

Рейтинг составили специалисты РИА Рейтинг.