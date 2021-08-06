Кузбасс оказался в центре вызывающего мощные ливни циклона

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Жители шахтерского края уже несколько дней наблюдают капризы природы в виде проливных дождей, грозы и града. В Кемеровском гидрометцентре объяснили причину погодных явлений.

По данным специалистов, буйство стихии, которое разыгралось в Кемеровской области, связано с приходом высотного циклона. Регион оказался в самом центре атмосферного вихря, из-за чего кузбассовцы могут наблюдать частные изменения погоды.

Циклоны <...> приносят жизненно необходимую влагу (дожди, снег), перемены в погоде (тепло – в теплом секторе и значительные похолодания за холодными фронтами), иногда и опасные явления (сильный ветер, ураганы, грозы, град, метели, гололедные явления и т.д.), — пояснили синоптики.

Также метеорологи прокомментировали смерч, который 5 августа попал на камеры кемеровчан. По их сведениям, из-за нависших над городом туч появилась начальная воронка. Воздушный вихрь мог бы протянуться до земли и перейти в настоящий смерч при "усилении воздушных потоков на определенных высотах". Тем не менее специалисты успокоили кузбассовцев, отметив, что такие явления нехарактерны для региона. Чаще всего население может наблюдать именно воздушные вихри, а также пылевые.


Вместе с тем непогода пока что задержится в Кузбассе, и выходные жителям шахтерского края придется провести, нося с собой зонты.

Да!
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