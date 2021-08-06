Кузбасс оказался в центре вызывающего мощные ливни циклона

Также метеорологи прокомментировали смерч, который 5 августа попал на камеры кемеровчан. По их сведениям, из-за нависших над городом туч появилась начальная воронка. Воздушный вихрь мог бы протянуться до земли и перейти в настоящий смерч при "усилении воздушных потоков на определенных высотах". Тем не менее специалисты успокоили кузбассовцев, отметив, что такие явления нехарактерны для региона. Чаще всего население может наблюдать именно воздушные вихри, а также пылевые.

Вместе с тем непогода пока что задержится в Кузбассе, и выходные жителям шахтерского края придется провести, нося с собой зонты.